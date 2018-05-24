Gebze- Halkalı banliyö hattının test sürüşü yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı Tren İstasyonu'ndan trene binerek Kazlıçeşme Tren İstasyonu'na kadar test sürüşüne katıldı. Arslan, daha sonra Gebze-Halkalı banliyö hattında incelemelerde bulundu.

İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ BİR HAT

Kazlıçeşme Tren İstasyonu'nda açıklamalarda bulunan Arslan, projenin, Halkalı'dan Gebze'ye mevcut banliyö hatlarının metro standardına getirilmesi ve Marmaray araçları kullanılmak suretiyle 77 kilometrelik güzergahta hiçbir aktarma olmadan 115 dakikada kat edilmesi anlamında çok önemli olduğunu aktardı. Arslan, bugün, projenin Avrupa yakasındaki 20 kilometrelik mesafeyi test sürüşüyle geçtiklerini kaydederek, banliyö hatlarının doğu batı aksındaki raylı sistemlerin omurgası olması nedeniyle İstanbullular ve İstanbul'un misafirleri için çok önemli olduğunu anlattı.

"SENE SONUNA KADAR TEST SÜRÜŞLERİ BİTECEK"

Arslan, "Ancak memnuniyetle ifade etmek isterim ki 20 kilometrelik Avrupa yakası, 43 kilometrelik de Anadolu yakası olmak üzere her iki hatta da yüzde 82'lik ilerleme sağlamış durumdayız. Şu an itibarıyla işin tamamında yüzde 81 ilerleme sağladık. Hedefimiz, ağustos sonu itibarıyla kaba inşaatı bitirmek ve sonraki 2 aylık periyotta da şimdiden çalışmalarına başladığımız elektrifikasyon ve sinyalizasyon işlerini bitirmek. Sonra da sene sonuna kadar test sürüşlerini bitirmek ve aralık ayı sonu itibarıyla hattın tamamını işletmeye açmak." dedi.

SAATTE 28 SEFER, GÜNDE 1.2 MİLYON YOLCU

Arslan, saatte 28 sefer yapacaklarını belirterek, "Saatte 75 bin kişi tek yönlü taşıyacağız. İnşallah günün tamamında 1 milyon 200 bin kişiyi Marmaray araçlarıyla taşıyabiliyor olacağız." şeklinde konuştu. Halkalı-Gebze banliyö hattında toplamda 43 istasyon bulunacağını kaydeden Arslan, bu 43 istasyonun 7 tanesinin aynı zamanda ana hat trenlerinin, yüksek hızlı trenlerin durduğu istasyonlar olacağını bildirdi.

MARMARAY'LA ENTEGRE OLACAK

Arslan, bu 7 istasyonun Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonları olduğunu, bu istasyonların ana hat trenlerine de hizmet vereceğini kaydederek, Yenikapı istasyonunun yüksek hızlı trenlere hizmet vermesini, aktarma istasyonu olarak öngördüklerini ancak burada çıkan tarihi eserlerin buna izin vermediğini, bazı tarihi eserleri buradan kaldıramadıklarını anlattı. Bakan Arslan, 77 kilometrelik ve 43 istasyonluk bu hattın 13 istasyonunda 6 farklı raylı sisteme yolcu aktarabileceklerini, günde 6,5 milyon yolcuya hizmet eden raylı sistemlere Marmaray yolcusunu aktarabilme şansına sahip olacaklarını aktardı.

YENİ HAVALİMANINA YOLCU DA AKTARILABİLECEK

Halkalı istasyonundan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metrosuna yolcu aktarılabileceğini dile getiren Arslan, Halkalı'dan Yenikapı-Kirazlı-Halkalı hattına, Küçükçekmece'den Yenikapı-İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü diye de adlandırılan Yenikapı-Hacıosman hattına, Ataköy'den İkitelli-Ataköy hattına, Bakırköy'den Bakırköy-İDO-Kirazlı-Başakşehir hattına, Söğütlüçeşme'den Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne ve onun raylı sistemine, Göztepe'den Göztepe-Ümraniye-Ataşehir hattına, Bostancı'dan Bostancı-Dudullu hattına, Pendik'ten Pendik-Sabiha Gökçen hattına, Tuzla'dan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattına entegre olunacağını anlattı.