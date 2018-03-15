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Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa arasında yapımı devam eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan banliyö hattında çalışmalar devam ediyor.

İHA | 15.03.2018 - 09:29..
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Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı havadan görüntülendi

Dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Maltepe’ye kadar gelindi.

Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı havadan görüntülendi

Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı havadan görüntülendi ViDEO

HAYDARPAŞA'YA 10 KİLOMETRE KALDI

Pendik’ten döşenmeye başlayan tren hattındaki rayların Maltepe’ye kadar olan kısmının döşendiği görüldü. Maltepe kadar olan hattın raylarının döşenmesiyle Haydarpaşa garına yaklaşık 10 kilometrelik mesafe kaldı. Çalışmalardaki son durum ise havadan görüntülendi.

Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı havadan görüntülendi

HALKALI- GEBZE 105 DAKİKAYA İNECEK

Görüntülerde Maltepe’de bulunan şantiyede işçilerin rayları titizlikle döşedikleri görülüyor. Rayların ise büyük bir titizlikle döşendiği görülüyor.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan hattın Halkalı-Sirkeci hattının Haydarpaşa-Gebze hattıyla birleştirilmesiyle Halkalı-Gebze arasındaki uzaklık 105 dakikaya inecek. 42 duraktan günde 1.5 milyon yolcu taşınacağı tahmin ediliyor.

Gebze-Haydarpaşa banliyö hattı havadan görüntülendi

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