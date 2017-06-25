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Gebze metrosu 2018'de tamamlanacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze'ye metro inşa edileceğini açıkladı.

25.06.2017 - 15:42
  1. Haberler
  2. Projeler
Gebze metrosu 2018'de tamamlanacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Gebze'nin artık metroya kavuşması lazım. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz projelerini hazırlatıyor. Allah nasip ederse 2018'in sonuna kadar metronun temelini atacağız." dedi.

Gebze metrosu 2018'de tamamlanacak

Bakan Işık, İzmit'teki Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından Garnizon Komutanı Korgenaral Metin Gürak ile şehitliği ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işık, İlçe Başkanı Hasan Soba ve partililerle bayramlaştı.

15 YILDA BÜYÜK MESAFELER KATEDİLDİ

Işık, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak 30'dan fazla bayramı iktidarda kutladıklarını belirterek, geçirdikleri her seçimde Gebze ve Kocaeli'nin hizmetlerine güvenoyu ve ülkeyi yönetme sorumluluğunu verdiğini söyledi.

Geçen süre içinde milletin emanetine sıkı sıkı sarılarak her zaman ülkeye yeni bir hizmet kazandırmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Işık, Türkiye'nin son 15 yılda çok büyük mesafeler katettiğini kaydetti.

Gebze metrosu 2018'de tamamlanacak

2018 YILINDA TAMAMLANACAK

Işık, AK Parti iktidarında bir taraftan ülkeyi kalkındırırken diğer taraftan da yerel kalkınmaya çok büyük önem verdiklerini ve çift taraflı kalkınmayı birlikte yürüttüklerine dikkati çekerek, "Bugün Allah'a hamdolsun Gebze Türkiye'nin en hızlı büyüyen, en fazla göç alan merkezlerinden biri olmasına rağmen alt yapı konusunda çok büyük mesafe katetti, üst yapıda da çok büyük mesafeler aldık. Gebze'nin artık metroya kavuşması lazım. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz projelerini hazırlatıyor. Allah nasip ederse 2018 sonuna kadar metronun temelini atacağız. Bilişim Vadisi devam ediyor. Gebze'nin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji merkezi haline gelmesi için sürdürdüğümüz çalışmalar devam ediyor."

Bakan Işık, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki kent bayramlaşması programına katıldı.

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