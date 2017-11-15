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Gebze- Üçüncü Köprü Tren Hattı'nın güzergahı netleşti

ÇED süreci başlayan Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı projesinin güzergahı da belli oldu.

15.11.2017 - 09:57
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İstanbul'da YHT projeleri hız kazandı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen proje; Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek.

Gebze- Üçüncü Köprü Tren Hattı'nın güzergahı netleşti

PROJENİN ÇED SÜRECİ TAMAMLANDI

YHT projesi,; Ümraniye, Tuzla, Maltepe, Ataşehir, Sultanbeyli, Beykoz, Pendik, Çekmeköy, Sancaktepe ilçesi Aydınlı ve Poyraz Mahallesi mevkiinde hayata geçirilecek. Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı'nın ÇED süreci ise tamamlandı.

2 AYRI HAT YAPILACAK

Gebze- Sabiha Gökçen- 3. Köprü Tren Hattı, 4 milyar 853 milyon 700 bin liralık bir yatırımla hayata geçirilecek. Hem yük, hem de yolcu taşımak için geliş- gidiş yönü olmak üzere 2 ayrı hat yapılması planlanıyor.

Gebze- Üçüncü Köprü Tren Hattı'nın güzergahı netleşti

TRAFİK SIKINTISI GİDERİLECEK

56 bin metre uzunluğundaki Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü YHT hattı üzerinde, toplam uzunluğu 38 bin 955 metre olan ve 16 adet tünel ve toplam 631 metre uzunluğunda 5 adet viyadük ile geçilecek.

Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte yaşanan trafik sıkıntısının büyük ölçüde giderileceği öngörülüyor.

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