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Gebze'de 7 araçlı kaza: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi.

DHA | 13.03.2018 - 00:45..
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TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde ilerlemekte olan araçlar ardı ardına çarpıştı.

Gebze'de 7 araçlı kaza: 6 yaralı

Kazada, 2 TIR, 2 otomobil, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir otomobil kamyonun altına girdi.

Gebze'de 7 araçlı kaza: 6 yaralı VİDEO

Gebze'de 7 araçlı kaza: 6 yaralı

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Gebze'de 7 araçlı kaza: 6 yaralı

TEM Otoyolu Ankara istikametine ilerlemekte olan araçlar Gebze gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.  Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gebze'de 7 araçlı kaza: 6 yaralı

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