TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolu mevkiinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde ilerlemekte olan araçlar ardı ardına çarpıştı.

Kazada, 2 TIR, 2 otomobil, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir otomobil kamyonun altına girdi.

Gebze'de 7 araçlı kaza: 6 yaralı VİDEO

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu Ankara istikametine ilerlemekte olan araçlar Gebze gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.