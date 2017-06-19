Gebze'de alkollü sürücü beton bariyere çarptı

Sabah saatlerinde D-100 Karayolu Anibal kavşağında meydana geldi. Kamil Kaya idaresindeki 26 SL 569 plakalı otomobil yol yapım çalışmaları nedeniyle yol kenarına konulan beton bariyere çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ve itfaiye ekipleri yaralanan Kamil Kaya, Sacit Yıldız, Hasret Zöhre Aras ve Kadir Pepe'yi araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 1.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

























