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Gebze'de aynı sokakta 4 yangın çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aynı sokakta art arda 4 binada çıkan yangın polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

İHA | 12.01.2018 - 05:55..
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Kocaeli'nin Gebze ilçesi Orhan Mahallesi'nde bulunan sokakta 4 ayrı binada art arda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Gebze'de aynı sokakta 4 yangın çıktı

 

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların daha önceden müdahale ettiği yangınlar söndürülürken, yangınların kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Gebze'de aynı sokakta 4 yangın çıktı


Görgü tanıklarının yangınlara uyuşturucu madde kullanıcılarının sebep olduğu iddiaları üzerinde duran polis ekipleri, olay ile ilgili incelemesini sürdürüyor.

Gebze'de aynı sokakta 4 yangın çıktı VİDEO


Gebze'de aynı sokakta 4 yangın çıktı


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