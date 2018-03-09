Ensonhaber Whatsapp hattına gelen videoda, Gebze'de gerçekleşen bir intihar görüntülendi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki sürücü, kamerasıyla video çekmekteyken önündeki binaların çatısından bir kişi aşşağı atladı. Kimliği ve intihar sebebi belli olmayan kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Koma hayat mücadelesi veren kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Gebze'de bir kişi intihar etti VİDEO

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