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Gebze'de bir kişi intihar etti

Gebze'de seyir halindeki bir sürücü kayıt yaptığı sırada bir intiharı görüntüledi.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 01:07..
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Ensonhaber Whatsapp hattına gelen videoda, Gebze'de gerçekleşen bir intihar görüntülendi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki sürücü, kamerasıyla video çekmekteyken önündeki binaların çatısından bir kişi aşşağı atladı. Kimliği ve intihar sebebi belli olmayan kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Koma hayat mücadelesi veren kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Gebze'de bir kişi intihar etti VİDEO

Ensonhaber WhatsApp hattını görüşlerinizi, eleştirilerinizi bize ulaştırmak için de kullanabilirsiniz.

Bunun için tek yapmanız gereken şey "0533 378 2000" numarasını hemen telefon rehberinize eklemek.

Gebze'de bir kişi intihar etti

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