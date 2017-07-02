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Gebze'de otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki aracın ön kaputunun üzerinde oturarak yolculuk yapan kişi, bir de selfie çekti.

02.07.2017 - 14:04
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Bugün sabah saatlerinde, Gebze'den, İstanbul'un tatil beldesi Ağva'ya giden 37 AG 492 plakalı otomobilin ön kaputunun üzerinde oturan kişi yolda ilerleyen sürücülerin dikkatini çekti.

KAPUTUN ÜZERİNDE SELFİE ÇEKTİ

Seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi yolculuk sırasında selfie çekti. Genç bir yandan da arkadaşlarına bu fotoğrafı mesajla attı. Virajları dönerken aracın üzerinde kalmakta zorlanan genç, sürücünün de görüşünü etkiledi. Gencin aracın üzerinde yolculuğu önünde ilerleyen araçtaki kişiler tarafından görüntülendi.
Gebze'de otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

Gebze'de otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

Gebze'de otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

Gebze'de otomobilin üzerinde tehlikeli yolculuk

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