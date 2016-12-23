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Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı

Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı.

DHA | 23.12.2016 - 00:54
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Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı

Gece saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi'ne otomobillerle gelen 4-5 kişilik bir grup, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı diğer gruba tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açtı. Uzun süre silah seslerinin dinmediği olayda 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ EDİLİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA DİĞERLERİ KAÇTI

Olay yerinde park halindeki 4 otomobil ile bazı işyerlerinin duvarları kurşunların ve saçmaların hedefi oldu. 1 kişinin silahıyla birlikte gözaltına alındığı, çatışmaya karışan bazı kişilerin ise otomobille olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı

Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı

Gebze'de silahlı çatışma: 7 yaralı

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