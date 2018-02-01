Gebze’yi Kartal’a bağlayacak metro hattında ilk ihale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gebze ilçesi ile İstanbul Tuzla arasını bağlayacak metro hattı projesinin ön yeterlilik ihalesinde Türkiye’nin önde gelen firmaları büyük ilgi gösterdi.

Projenin yeterlilik ihalesi için 15 firma katıldı. Bu firmalardan 7 tanesi yeterlilik alarak ikinci aşamaya geçecek. Yeterlilik alan firmalara hazırlanmaları için 40 günlük bir süre tanınacak. 4 buçuk yıl proje için öngörüldü. Aylık 50 milyon lira civarında hak ediş ödemesi gerçekleştirilecek.

HATTIN YÜZDE 94'Ü YER ALTINDAN GEÇECEK

İnşaat çalışmaları sırasında günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar derin tünelle geçilecek. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz tam otomatik metronun kullanılacağı Gebze metro hattı bin 80 yolcu kapasiteli olacak.

SÜRÜCÜSÜZ METRO OLACAK

Sürücüsüz metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak.

MİLYONLARCA EURO TASARRUF EDİLECEK

Gebze metro hattının devreye alınması ile birlikte 2023 yılında 11 milyon araçtan başlayarak her yıl artan oranla 2035 yılında 37 milyon aracı aşan bir karayolu araç değerlerinde azalma sağlanacak.

Bu da 2023 yılında 6 milyon euro ile başlayıp her yıl artarak 2035 yılında 16 milyon euroyu aşan tasarrufu beraberinde getirecek. 2035 yılına gelindiğinde toplamda 136 milyon euroyu aşan bir tasarruf sağlanmış olacak. Bunun dışında 2 milyon TL’lik karayolu bakım onarım maliyetinde tasarruf gerçekleştirilecek.

DOĞA KİRLENMEYECEK

Gebze metro hattının işletmeye başlamasıyla çevre kirliliğinin giderilmesi için kullanılacak maliyetler aşağıya çekilmiş olacak. 2023 yılında 126 bin euro ile başlayan, her yıl artarak 2035’de 387 bin euroları bulması öngörülen çevresel maliyetler ortadan kalkacak. Böylelikle 2035 yılına kadar 3,3 milyon euroluk çevre kirliliğinin bertaraf maliyeti önlenecek. Depo sahasında yapılacak olan 5000 metrekarelik güneş paneli tarlası ile işletmenin iç ihtiyaç için harcayacağı elektrik giderlerinin ortadan kaldırılması planlanıyor. Araç yıkıma ünitelerinin sularının tekrar tekrar kullanılması ile su tüketimi minimize edilerek gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma vizyonu oluşturuluyor.