Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı

Keçiören'deki uygulama doğrultusunda gece bekçileri görevlerine başladı. İlk düdüklerini çalan 'Gece Kartalları', mahalle aralarında ve çarşılarda görev yapacak.

İLK DEVRİYEDE POLİSLER EŞLİK ETTİ

Şehrin dört bir yanında sabahın ilk saatlerine kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler de eşlik etti.

Her mahallede en az iki kişi olarak nöbet tutacak bekçiler, ana ve ara arterlerde özellikle hırsızlık olaylarına karşı mücadele verecek.

Mahalledeki parklarda ve ara sokaklarda ilk devriyelerini atan bekçiler, vatandaşlarla selamlaşıp, kendilerini tanıttı. Uzun yıllar sonra yeniden mahallerde güvenliği sağlayacak bekçilerin varlığını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, yetkilere şükranlarını sundu.



