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Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı

Özel Harekat ekipleri tarafından 5 haftalık eğitimden geçirilen gece bekçileri, Ankara'da göreve başladı.

İHA | 13.06.2018 - 00:51..
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Keçiören'deki uygulama doğrultusunda gece bekçileri görevlerine başladı. İlk düdüklerini çalan 'Gece Kartalları', mahalle aralarında ve çarşılarda görev yapacak.

Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı

İLK DEVRİYEDE POLİSLER EŞLİK ETTİ

Şehrin dört bir yanında sabahın ilk saatlerine kadar görev yapacak bekçilere ilk gün devriyesinde polisler de eşlik etti.

Her mahallede en az iki kişi olarak nöbet tutacak bekçiler, ana ve ara arterlerde özellikle hırsızlık olaylarına karşı mücadele verecek.

Mahalledeki parklarda ve ara sokaklarda ilk devriyelerini atan bekçiler, vatandaşlarla selamlaşıp, kendilerini tanıttı. Uzun yıllar sonra yeniden mahallerde güvenliği sağlayacak bekçilerin varlığını memnuniyetle karşılayan mahalle sakinleri, yetkilere şükranlarını sundu.

Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı


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Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı

Gece bekçileri Ankara'da ilk mesaiye başladı

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