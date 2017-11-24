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Gece bekçisi okulda ölü bulundu, eğitime ara verildi

Kadıköy'de bir okulun gece bekçisi okulda ölü bulundu. Okulda eğitim 1 gün durduruldu.

AA | 24.11.2017 - 11:03
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İstanbul'un Kadıköy İlçesi'nde Moda'daki Özel Aramyan Uncuyan Ermeni Ortaokulu'na sabah saatlerinde gelen görevliler, zile bastıkları halde kapıyı açan olmayınca zemin kattaki yemekhanenin camını kırarak içeri girdi.

Gece bekçisi okulda ölü bulundu, eğitime ara verildi

ÖLÜ BULUNDU

Odasında hareketsiz halde yatan 70 yaşındaki gece bekçisi Dikran Aldoyan'ı gören görevliler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen sağlık ekipleri, incelemede Aldoyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aldoyan'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Gece bekçisi okulda ölü bulundu, eğitime ara verildi

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Gece bekçisinin ölümü nedeniyle öğrenciler evlerine gönderilerek, eğitime bir gün ara verildi.

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