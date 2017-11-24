Gece bekçisi okulda ölü bulundu, eğitime ara verildi

ABD'nin '52. Bölge' olarak bilinen gizli deney poligonu görüntülendi.

HDP'li Meral Danış Beştaş'ın Meclis kürsüsünde PYD'yi savunması üzerine, Meclis Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı müdahale etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor, gruptan çıkma şanslarını son maça taşıdı.

Başakşehir ve Konyaspor Avrupa'da nasıl tur atlar

Yaşar Alptekin kendisini dine adayınca imajını da değiştirmişti. Alptekin, yeniden imaj değiştirip eski günlerine döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasına rağmen devam eden sevkiyatları Trump'a soracağını söyledi.

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Esad ile empati önerisi tartışmaya neden oldu

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Esad ile empati yapılması gerektiğini isteyince, stüdyodakiler bir anda sinirlendi.