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Gece kulübü önünde bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İzmir'de bir gece kulübünün önünde yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

04.10.2017 - 08:46
  1. Haberler
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İzmir'in Tuna Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde bir gece kulübünde garsonluk yapan Mutlu İ. (22) ile iş yerine gelen müşteriler Mehmet Şahin Yenice (21), Cenk A. (21) ve Kubilay A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kulüpteki diğer müşterilerin araya girmesiyle sona eren tartışma, iş yeri kapandıktan sonra tekrar başlayarak kavgaya dönüştü. Gece kulübünün önündeki kavgada, Mutlu İ'nin Mehmet Şahin Yenice ve Cenk A'yı bıçakladığı iddia edildi.

Gece kulübü önünde bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yenice'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gece kulübü önünde bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Cenk A'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Katil zanlısı Mutlu İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gece kulübü önünde bıçaklı kavga: 1 ölü 1 yaralı

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