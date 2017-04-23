Gece kulübü önünde silahlı kavga: 2 yaralı

Olay Etiler, Levent Mahallesi, Çalıkuşu Sokak'ta bulunan bir gece kulübünde saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

34 UE 6272 plakalı otomobiliyle gece kulübüne gelen bir kişi, içeriye girmek isterken, güvenlik görevlileri tarafından mekana alınmaması sonucu tartışma çıktı.

MEKANA ALINMAYINCA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan silahını çeken kişi mekana ve çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Olayda bir özel güvenlik görevlisi silahtan çıkan mermiyle bacağından yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli ise yaşanan kavga sonucu boynundan yaralandı.

ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası gece kulübü önüne çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen ambulans ile yaralanan özel güvenlik görevlisi Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise taksiye binerek Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye gitti. Hastanedeki tedavinin ardından şüpheli kişinin daha sonra hastaneden kaçtığı öğrenildi.

GECE KULÜBÜ BOŞALTILDI

Olay sonrası gece kulübü boşaltılırken, müşteriler ise büyük panik yaşadı. Polis ekipleri gece kulübünün çevresine güvenlik şeridi çekerek delil araştırması yaptı. Gece kulübündeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlat



























