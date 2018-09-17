İzmir'de gece kulübü önünde silahlı kavga: 4 yaralı

Bayraklı ilçesinde saat 03.00 sıralarında, Turan Mahallesi 1649. Sokak'taki gece kulübünün çıkışında, bilinmeyen bir nedenle Abdulbaki Acar (29), İsmail Akkaya (44), Yücel Yağcı (41) ve Yusuf Özel ile tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNİ YARALADILAR

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobilinde bulunan Acar ile Akkaya, Yücel ve Özel birbirlerini tabancayla ateş ederek yaraladı.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Acar, yaklaşık 100 metre ileride kaza yaparak yakalandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.