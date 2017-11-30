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Gece kulübünde kadın tartışması kanlı bitti

Ankara'da bir gece kulübünde tartıştığı arkadaşının boğazını keserek öldüren Atakan P. yakalandı.

AA | 30.11.2017 - 12:27..
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Bülent Yalçınkaya ve Atakan P, eğlenmek için Ulus'taki bir gece kulübüne gitti. Birlikte alkol alan iki arkadaş arasında daha sonra çalışan bir kadın yüzünden tartışma çıktı.

ALKOLÜN ETKİSİYLE ARKADAŞININ BOĞAZINI KESTİ

Tartışma, alkolün etkisiyle kavgaya dönüşürken, Atakan P, cebinden çıkardığı bıçakla Bülent Yalçınkaya'nın boğazını kesti. Müdahale etmeye çalışan garsonları da ölümle tehdit eden Atakan P, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Yalçınkaya, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Cinayet sonrası çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atakan P'nin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi.

Yakalanan ve Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda suçunu itiraf eden Atakan P, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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