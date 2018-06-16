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Gece kulübüne sandaletle girmek istediği için dayak yedi

Kıbrıs'a balayı için giden adam, sandaletle girmek istediği gece kulübüne alınmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlik görevlileri tarafından dövüldü.

DHA | 16.06.2018 - 17:18..
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Balayı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giden yaşam koçu İlter Faik Kaya, turizm şehri Girne'de eşiyle birlikte eğlenmek için ünlü bir gece kulübüne gitti.

SANDALETLE GİREMEZSİN DİYİP DÖVDÜLER

Güvenlik görevlileri, iddiaya göre, sandaletle içeri girmek isteyen Kaya'ya izin vermeyince tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, güvenlik görevlileri İlter Faik Kaya'yı dövdü.

BALAYINI YARIDA KESTİLER

​Gözüne ve burnuna darbe alan Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı.

Gece kulübüne sandaletle girmek istediği için dayak yedi

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Emniyet yetkilileri, sandaletle kulübe girmek isteyen Kaya'nın burnunu kırdığı belirtilen 2 güvenlik görevlisinin tutukladığını belirtti.

"MÜNFERİT BİR OLAY"

Olayın ardından KKTC Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, olayla ilgili gerekli adımlarını atılacağını belirterek, yaşananların münferit bir olay olduğunu, asla Kuzey Kıbrıs'ın doğasına uygun olmadığını söyledi.

"ÖZÜR DİLENECEKTİR"

Kuzey Kıbrıs turizminin olumlu imajı açısından çok olumsuz ve hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade eden Esenyel, "Çok üzgünüz. İlter Bey ile bayramdan sonra iletişime geçeceğiz, konunun da takipçisi olacağız." dedi. Esenyel, "İlter Bey'den konuyla ilgili olarak gerekli özür de dilenecektir." dedi.

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