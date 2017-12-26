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Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

İstanbul Ataşehir'de, bir gecekonduda çıkan yangında evde tek olduğu öğrenilen küçük çocuğu kurtarıp hayatta tutmak için itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu.

DHA | 26.12.2017 - 16:19..
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İstanbul Ataşehir'de, saat 13.00 sularında İnönü Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede gecekonduyu kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri,  içeride bir  çocuğun bulunduğunun  belirtilmesi üzerine oksijen maskesi takarak içeri girdi. Ekipler, anne ve babasının olmadığı evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı.

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

İZLERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederek bir yandan küçük çocuğun hayat tutabilmek için büyük çaba sarfetti. Bir itfaiye eri, küçük çocuğun elini yüzünü yıkarken bir yandan da elini tutarak onunla konuşmaya çalıştı. Çevre sakinleri çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

AMBULANS GECİKİNCE MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin haber vermesine rağmen beklenen ambulans zamanında gelmedi. Bir çevre sakini, "Yarım saat oldu ama hala ambulans gelmedi." diye konuştu.

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

POLİS AMBULANSA KOŞARKEN ÇOCUKLA BİRLİKTE YERE DÜŞTÜ

Bir süre beklemenin ardından ambulansın siren sesleri duyuldu. Ancak bir türlü ambulans sokağa ulaşamadı. Bunun üzerine küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa doğru koşmaya başladı. Bu sırada polisi memurunun ayağı takılınca küçük çocukla birlikte yere düştü.

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Yerden kalkarak çocukla bir süre daha koşan polis memuru, ambulansa ulaşmayı başardı.  Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Soysuzlar'ın hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi.  Yangın kısa sürede söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı



Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı



Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı



Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı

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