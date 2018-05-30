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Gecekondunun üstüne uçan otomobil panik yarattı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, manevra yaptığı sırada kontrolünden çıkan aracıyla bir gecekondunun üstüne uçan sürücü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 30.05.2018 - 12:20..
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Ümraniye'de dün 16.00 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi Özkoç Sokak'ta, 34 AD 2796 plakalı aracın sürücüsü manevra yaptığı sırada kontrolü kaybetti. Aniden hızlanan otomobil yoldan çıkarak metrelerce yüksekten gecekondunun üstüne uçtu.

Gecekondunun üstüne uçan otomobil panik yarattı

SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Olayı görenler polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri kısa sürede gecekondu üzerindeki araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gecekondunun üstüne uçan otomobil panik yarattı

"EV BAŞIMA GÖÇTÜ"

Otomobilin çatısına uçtuğu evin sahibi Ayten Polat çok korktuğunu söyleyerek "Ben içerdeydim. Ev başıma göçtü, bir ses geldi. Çıktım bir baktım, araba düşmüş evin üzerine." diye konuştu.

Gecekondunun üstüne uçan otomobil panik yarattı

"KORKUDAN UYUYAMIYORUZ"

Mahalle sakinleri bu tarz kazaların çok fazla yaşandığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Bir mahalleli "Ben sadece belediyeden hem çocuklarımız için hem de burada oturanlar için bir bariyer istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Burada araçlar hızlı gidiyorlar. Biz her akşam korkuyla evimizde titreye titreye oturuyoruz. Korkudan uyuyamıyoruz." diye konuştu.

Gecekondunun üstüne uçan otomobil panik yarattı

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