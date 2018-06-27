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Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi

Türkiye’de, 2017 yılında meydana gelen 1 milyon 202 bin 716 trafik kazasında 7 bin 427 kişi ölürken 300 bin 383 kişi yaralandı.

DHA | 27.06.2018 - 13:06..
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KAZA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye kara yolu ağında meydana gelen 182 bin 669 ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde  43.2’sinde sürücü, 34.2’sinde yolcu ve yüzde 22.6’sında yayalar hayatını kaybetti.

Trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin yüzde 76’sını erkekler, yüzde 24’ünü de kadınlar oluştururken, yaralananların yüzde 68.9’u erkekler, yüzde 31.1’i ise kadınlardan oluştu.

TÜİK verilerine göre, ölümlü kazaların yüzde 48.6’sı, yaralanmaların da yüzde 66.8’i yerleşim yerleri içinde gerçekleşti.

KAZALARIN YÜZDE 89.9'U SÜRÜCÜ KAYNAKLI

Ölümlü trafik kazalarına sebep olan 213 bin 325 kusurun yüzde 89.9’u sürücü kaynaklı olurken, kusurların yüzde 8.5’i yaya, yüzde 0.7’si yol, yüzde 0.5’i taşıt ve yüzde 0.4’ü yolcu kaynaklı oldu.

Ölümlü kazalara karışan 294 bin 515 taşıtın, yüzde 52.7’sini otomobiller, yüzde 15.7’sini kamyonetler, yüzde 15.2’sini motorsikletler, yüzde 3.1’ini minibüsler, yüzde 2.9’unu kamyonlar, yüzde 2.6’sını çekiciler, yüzde 2.2’sini otobüsler, yüzde 1.1’ini traktörler ve yüzde 4.5’ini diğer taşıtlar oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl 1.2 milyon trafik kazası meydana geldi

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