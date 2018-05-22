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Geçen yıl 26 bin adayın tercihi e-Sınav oldu

ÖSYM'nin yayımladığı e-YDS İngilizce değerlendirme raporuna göre, geçen yıl yapılan e-YDS oturumlarına 10 ayrı dönemde 26 bin 454 aday katıldı.

AA | 22.05.2018 - 11:41..
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  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavını (e-YDS) ele alan değerlendirme raporu yayımlandı.

Rapor, 2017 yılında e-Sınav merkezlerinde 10 farklı dönemde yapılan İngilizce YDS sınavlarını kapsıyor. Rapora göre, 2017 yılında yapılan e-YDS oturumlarına 10 ayrı dönemde toplam 26 bin 454 aday katıldı.

EN FAZLA ADAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN

Sınava en fazla katılım, 3 bin 437 adayın başvuru yaptığı Anadolu Üniversitesinden geldi. Bu üniversiteyi sırasıyla bin 185 adayın başvuru yaptığı İstanbul Üniversitesi, bin 100 adayın başvuru yaptığı ODTÜ, bin 109 adayın başvuru yaptığı Gazi Üniversitesi ve bin 93 adayın başvuru yaptığı Hacettepe Üniversitesi izledi. Adayların bu üniversitelerin öğrencisi ya da mezunu olduğu belirtildi.

Geçen yıl 26 bin adayın tercihi e-Sınav oldu

HAM PUAN ORTALAMSINA YER VERİLDİ

Raporun ekindeki listelerde her bir üniversitenin öğrencileri veya mezunlarının e-YDS'de aldıkları puanların ortalamaları ve soruların farklı bölümlerindeki ham puan ortalamalarına yer verildi. Buradaki veriler kullanılarak her bir üniversitenin e-YDS adaylarının performansları hesaplanabiliyor.

Söz konusu tablolar kullanılarak 2017 yılında e-YDS'ye katılan ve aday sayısı 50 ve üzeri olan üniversitelerin e-YDS puan ortalamalarına göre ilk üç üniversite de belirlendi. Buna göre, e-YDS puan ortalaması 84,51 olan Boğaziçi Üniversitesi birinci sırada, 83,26 puan ortalaması olan Koç Üniversitesi ikinci sırada, 80,81 puan ortalamasına sahip ODTÜ ise üçüncü sırada yer aldı.

25 BİN ADAY YARARLANIYOR

Raporun giriş bölümünde görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, e-Sınav merkezlerinin önemine dikkati çekti. ÖSYM'nin e-Sınav hizmetini İstanbul, Ankara ve İzmir'deki merkezlerde yürüttüğünü ifade eden Mahmut Özer, yılda yaklaşık 25 bin adayın bu hizmetten yararlandığını bildirdi.

e-Sınav merkezlerinde geçen yıl 10 defa e-YDS İngilizce sınavı yapıldığını belirten Mahmut Özer, 2018 yılında İngilizce sınavlarına ilaveten ilk defa Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça dillerinden de e-YDS gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Geçen yıl 26 bin adayın tercihi e-Sınav oldu

HER BÖLGEYE E- SINAV MERLKEZİ GELİYOR

Bu yıl ilk kez e-ALES sınavlarının da yapılacağını ifade eden Özer, "2019 yılından itibaren e-Sınav merkezlerimizde yaptığımız sınavların sayısını ve çeşitliliğini artırmayı planlıyoruz. Ayrıca e-Sınav merkezlerinin sayısını her bölgede en az bir tane olacak şekilde artırmak da planlarımız arasında yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Raporda yer alan analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan vereceği gibi sınavları isteyen kurumlar ve politika yapıcılar için de yol gösterici olacağını düşündüklerini belirten Özer, bu süreci topluma hesap verebilirliğin de önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Geçen yıl 26 bin adayın tercihi e-Sınav oldu

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