Geçmişin hapsi, geleceğin kaygısı: Anda Kalmak

Hayatımızda her şeyin olması gerektiği gibi olduğu anlar vardır. Bir anda kendiliğinden gerçekleşiveren bu şeyleri nedense mucize olarak adlandırırız. Oysa sadece her şey yolunda gidiyordur.

(Rana Beri)

ANDA KALMAK

Geçmişte olan şeyler bizi hapsine alır, gelecek ise en büyük kaygımızdır. İkisinin de etkisinden kopamadığımız için şu anı kaçırır, en karmaşık sorunları yaşarız.

Oysa bazen en keskin zeka gerektiren durumlar bile hayatımızda doğal bir şekilde çözülür. An’da kalmayı deneyimlemişizdir, hepsi bu. Kendimizi An’ın akışına bırakmışızdır ve her şey işte bunun için olması gerektiği gibi oluyordur.

Peki sen hangi zamanı yaşıyorsun? Geçmiş, gelecek ya da şu An…

Anda Kalmak

Rana Beri

Epsilon Yay.

S.: 192

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