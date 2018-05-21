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Geçmişle diyalog: Ölülerle Konuşmak

Meltem Gürle, Oğuz Atay’ın “Tutumayanlar”ının yoluna tuttuğu ışıkla dünya edebiyatına ait metinlerin izini sürüyor ve geçmişe doğru bir yolculuk yapıyor.

Detay Haber | 21.05.2018 - 12:32..
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Geçmişle diyalog: Ölülerle Konuşmak

ölülerle konuşmak

Meltem Gürle’nin, doktora tezinden doğar “Ölülerle Konuşmak”. Gürle’nin geçmişe doğru yaptığı bu yolculukta, “Tutunamayanlar” ise, en özel ışığı olur. İzini sürdüğü metinlerde, yazarın bunları nasıl modernliğin diline ve mantığına dönüştürdüğünü gösterir bize…

Geçmişle diyalog: Ölülerle Konuşmak

(Meltem Gürle)

ÖLÜLERLE KONUŞMAK

Yazmak, bazen geçmişe bir yolculuk, bazen de geleceğe doğru hayallerin inşa edilişidir. Ama kuşkusuz en çok geçmişe dönüş, geçmişle bir diyalogdur. Bir yazar, eserlerini ortaya koyarken, kendini daha önceki yazarların izlerini takip ederken bulur. İşte bu, ölülerle konuşmaktır…

Ölülerle konuşmak çok ince bir çizgi tabii. Yazar geçmişin izlerini takip ederken kendine de sadık kalmayı bilmeli, kendisinden önce söylenmiş sözlerin ağırlığı altında ezilmeden yeni sözler söyleyebilmelidir. Gürle de, doktora tezinde işlediği bu konuları “Ölülerle Konuşmak” adını verdiği romana dönüştürdü ve sizleri geçmişle bir diyaloğa davet ediyor.

“Ölülerle Konuşma”ya hazır mısınız?

Geçmişle diyalog: Ölülerle Konuşmak

Ölülerle Konuşmak

Meltem Gürle

Çev.: Ümran Küçükislamoğlu

İletişim Yay.

S.: 339

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Damla Karakuş

damla.karaku[email protected]

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