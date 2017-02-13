Geert Wilders yine İslam'ı hedef aldı

Hollandalı ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders, genel seçimlerden zaferle çıkması halinde Kur’ân-ı Kerim’i yasaklayacağını ve camileri kapatacağını belirterek, bunu seçim bildirgesine de yazdıklarını söyledi.

"NAZİ İDEOLOJİSİNDEN DAHA TEHLİKELİ"

Hollanda NPO televizyonundan Rick Nieman’ın açıklamalarda bulunan Geert Wilders, İslamcılığın Nazi ideolojisinden daha tehlikeli olduğu iftirasında bulundu.

Wilders, "Kavgam yasaksa Kur’ân da yasaklanmalı. Bilimsel incelemelerin Kavgam kitabının satışı nasıl yasaksa, Kur’ân da yasaklanmalıdır" diyen Geert Wilders, "Bunu nasıl yapacaksınız?" sorusuna , "Evlerden toplamayacağız. Piyasada satışını yasaklayacağız. Yasağımız sembolik olacak" diye cevap verdi.

PARTİ TÜZÜĞÜNÜN İLK MADDESİ İSLAM'I HEDEF ALIYOR

2006 yılında kurulan PVV’nin parti tüzüğünde ilk maddenin "Hollanda’dan İslamı temizlemek" olduğunu hatırlatan Geert Wilders yine parti tüzüğünde; "İslam ülkelerinde mülteci kabul edilmemesi", "Açık yerlerde başörtülü gezmenin yasak edilmesi" ve "Hollanda’nın AB’den çıkarılması "gibi maddelerin olduğunu söyledi.