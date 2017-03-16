Geert Wilders'in seçim sonuçlarını öğrendiği an

Seçimi kazanan liberal ve merkez sağın temsilcisi Başbakan Mark Rutte'nin Halkların Özgürlük ve Demokrasi Partisi, 33 milletvekili çıkardı.

IRKÇI WİLDERS KAYBETTİ

Göçmen karşıtı ve İslam düşmanı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi (PVV) ise, 20 sandalyede kaldı.

"ONUN YERİNDE OLMAK İSTERDİM"

Geert Wilders, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada galibin Rutte olduğunu kabul etti ve koalisyon görüşmelerine hazır olduğunu söyledi.

PVV lideri, "Onun yerinde olmak ve seçimin kazananı olmak isterdim." ifadesini kullandı.