taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,7988
EURO
4,7078
ALTIN
161,71
PETR
65,1400

Geiger sayacı cihazı nedir

Değerli bazı madenleri ve radyoaktif ışınları tespit etmek için kullanılan araçtır.

  1. Haberler
  2. İpucu

b

Geiger sayacı cihazı, değerli madenleri aramada kullanılan ve radyoaktif maddelerin yaydığı ışınların varlığını da araştıran bir cihazdır.

Bu cihaz, Hans Geiger tarafından icat edilip Müller tarafından geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan radyasyon tetkik cihazıdır.

Radyoaktif  bir kaynaktan çıkan ışın miktarını ölçen sayaç, küçük bir madensel silindir ve içine gerilen ince bir telden oluşur. Cihaz ise, bu sayaç ve işlemci ile ekran elektronik devreleri olmak üzere iki ana bölümden meydana gelir.

Alçak basınçlı gaz ile doldurulmuş bir cam içerisinde olan silindir ve tel, yüksek gerilimli bataryanın uçlarına bağlanmış vaziyettedir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Efervesan nedir
Efervesan, suda erirken içeriğindeki gaz ve mineraller nedeniyle tepkimeye girerek kabarcık çıkartan ilaçlara denir.
Cape yağmur kurbağası nedir
Cape yağmur kurbağası; Güney Afrika'da görülen bir türdür.
Lakros nedir
Lakros, basketbol ve futbol sporlarına ait tekniklerin uygulandığı Kanada'nın en popüler spor dalıdır.
Plogging nedir
Sosyal medya akımı olarak başlayan Plogging, hem spor yapmak hem de çevreyi temizlemek misyonuyla oluşturulan bir çeşit sivil duyarlılık projesidir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağız kopuzu nedir

Ağız kopuzu nedir

1
Alkali suyun faydaları

Alkali suyun faydaları

5
Pasaportta boş sayfa kalması için ne yapmalısınız

Pasaportta boş sayfa kalması için ne yapmalısınız

15
Göz tansiyonu nedir

Göz tansiyonu nedir

0
Deprem çantasında neler olmalı

Deprem çantasında neler olmalı

5
Transformal nefes nedir

Transformal nefes nedir

2
Yule nedir

Yule nedir

1