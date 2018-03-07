Geiger sayacı cihazı nedir

Geiger sayacı cihazı, değerli madenleri aramada kullanılan ve radyoaktif maddelerin yaydığı ışınların varlığını da araştıran bir cihazdır.

Bu cihaz, Hans Geiger tarafından icat edilip Müller tarafından geliştirilmiştir. En yaygın kullanılan radyasyon tetkik cihazıdır.

Radyoaktif bir kaynaktan çıkan ışın miktarını ölçen sayaç, küçük bir madensel silindir ve içine gerilen ince bir telden oluşur. Cihaz ise, bu sayaç ve işlemci ile ekran elektronik devreleri olmak üzere iki ana bölümden meydana gelir.

Alçak basınçlı gaz ile doldurulmuş bir cam içerisinde olan silindir ve tel, yüksek gerilimli bataryanın uçlarına bağlanmış vaziyettedir.