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Metrobüs duraklarına rüzgar türbinleri kuruldu

İstanbul'da metrobüs duraklarına kurulan rüzgar türbinleri pek çok alanda faydalı olacak.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 11:57..
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İstanbul'daki metrobüs duraklarında başlatılan projede, metrobüslerin duraktan geçerken ürettiği rüzgar enerjiye dönüştürülüyor. Proje ise yüzde 100 yerli.

KISA ZAMANDA RÜZGAR ENERJİSİNDE BÜYÜK İLERLEME

Avrupa'da rüzgar enerjisi 20'nci yüzyılın başlarından itibaren kullanılsa da Türkiye'de ilk rüzgar türbini 1998 yılında kuruldu. Buna rağmen Türkiye günümüzde rüzgar enerjisi üretme konusunda ciddi atılımlar gerçekleştiriyor.

2005 yılında çıkarılan kanunla rüzgar santralleri açılmaya başlandı. 5 yıl sonra ise YEK yasasıyla santrallerin kurulmasında ciddi artışlar görülmeye başladı.

Metrobüs duraklarına rüzgar türbinleri kuruldu

GENEL İHTİYAÇLARDAN ÇOK LOKAL İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR

Türkiye'de maalesef yenilenebilir enerji kullanımı pek yaygın değil. Bu yüzden rüzgar enerjisinin kullanılabildiği alanlar da kısıtlı kalıyor. Bu enerji türü genellikle büyük ihtiyaçları değil daha çok küçük ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabiliyor.

Rüzgar enerjisi tarım alanında daha çok tahıl üretme sistemlerinde kullanılırken sanayi kuruluşları da rüzgar enerjisinden faydalanıyor.

BÜYÜK ADIM ATILDI

Metrobüs duraklarına yerleştirilen türbinlerin ücretsiz WIFI, karbon ayak izi, hava durumu ve deprem riski gibi pek çok alanda da fayda sağlaması bekleniyor.

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