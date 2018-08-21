Geleceğin dahileri okul sıkıntısı çekiyor

Türkiye'de üstün potansiyelli çocuklara eğitim veren okul sayısının çok az olduğunu söyleyen Eğitimci Tekin Baransel "Bu çocukların bir arada olması lazım. Parça parça herhangi bir okulda olmaları demek tamamen kaynaştırma eğitimi anlamına geliyor. Bütün okullar ‘üstün potansiyelli çocuklara eğitim veriyoruz, çocuklara özel ilgi gösteriyoruz’ diyor; ama direkt bu konuya eğilen bir okul Türkiye’de kalmadı. O yüzden de ailelere çocuklarını hangi okula verirlerse versinler, bireysel olarak öğrencileri takip edip uzmanlar eşliğinde de doğru bir yolda gidip gitmediğini her daim kontrol etmelerini öneririm". dedi.

"ÜSTÜN POTANSİYEL ÖĞRENCİLER İDEAL ORTAMDA EĞİTİM GÖRSÜN"

Üstün potansiyelli çocuklar için mutlaka ayrı bir okul olması gerektiğine dikkat çeken Tekin Baransel, "Aynı ortam içerisinde ayrı gruplara ayırmak sosyolojik olarak sıkıntı yaratabilir. Okul içerisinde ‘onlar üstün potansiyelli siz normalsiniz, onlar sizden üstün siz alttasınız’ diye ayrım yapmak, iki gruba da zarar veriyor. Bu yüzden üstün potansiyelli çocukların eğitimi, tamamen bir okul çatısı altında farklılıkların hissedilmediği ideal bir ortamda olmalı. Maalesef Türkiye’de böyle bir ortam kalmadı.” diye konuştu.





"ÖĞRETMENLER İÇİN SIKINTI ÖĞRENCİLER"

Tekin Baransel, üstün potansiyelli çocukların okullarında fark edilmesinin çok mümkün olmadığına değindi. Birçok üstün potansiyel çocuğun bu nedenle kaybolup gittiğini vurgulayan Baransel, "Öğretmen açısından üstün potansiyelli çocuk sıkıntılı bir öğrenci, veli açısından da yaramaz ve kural tanımaz bir çocuk olarak nitelendiriliyor. Arkadaş çevresinde de uyumsuz bir öğrenci olarak tanımlandığı için dışlanan, cezalandırılan, normalleştirilmeye çalışılan bir öğrenci grubu zaman içerisinde kaybeden bir profile geçiyor ya da tamamen kendisini hayattan soyutluyor." şeklinde konuştu.





"FARKLI YETENEKLERİ DE VAR"

Üstün diye nitelendirilen çocukların sadece matematiği iyi olan çocuklar olarak algılandığını kaydeden Tekin Baransel, bu çocukların sanatsal ve sportif gibi alanlarda farklı yetkinliklerinin de olduğunu vurguladı.

"OKUL DIŞI ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERİLMELİ"

Bu çocukların dikkate alınmadığına dikkat çeken Tekin Baransel, "Bununla ilgili şüphe duyan veli, öğretmen veya okul mutlaka ilgili merkezlere başvurarak, gerekli bilimsel testleri uygulatmalarını tavsiye ederim. Tanının konması lazım. Devlet, BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) kanalıyla bu tür öğrencileri tespit ediyor. Çocuklar, okul sonrasında bu merkezlerde üstünlüklerine göre ek çalışmalar yapıyor. Yeterli bir program değil. Çünkü okul dışı yapılan bir program, okul sonrası veya hafta sonu çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

BİREYSEL PROGRAMLAR YAPILSIN ÖNERİSİ

Tink olarak üstün potansiyelli çocukların eğitime talip olduklarını söyleyen Baransel üstün potansiyelli çocukların eğitim gördüğü ayrı bir okul olmadıklarının altını çizdi. Üstün potansiyelli çocukları mutlu etmek için her türlü rehberlik hizmetini vereceklerini belirten Tekin Baransel, "Çocukların yetenekleri doğrultusunda fırsatlar yaratacağız. Tink’te öğrencilerin üstün potansiyelli olup olmadığıyla ilgili taramalar yapacağız. Bilimsel testleri yapıp, çıkan sonuçlara göre öğrenciler için bireysel programlar başlatacağız." şeklinde konuştu.



