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Geleceğin mühendislerini yetiştiriyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince mühendisliğe ilgiyi artırmak ve çocukların yaz tatillerini daha verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla robotik kodlama eğitimi veriliyor.

AA | 12.07.2018 - 16:16..
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Geleceğin mühendislerini yetiştiriyorlar

Mühendislerin ve üniversite öğrencilerinin de eğitim aldığı Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisinde, 9-15 yaş grubu çocuklar da yaz boyunca düzenlenecek birer aylık eğitimlerle matematiksel ve algoritmik zekalarını geliştirecek.

MÜHENDİSLİĞE ADIM

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy,  2015 yılından beri  ücretsiz eğitim verdiklerini söyledi. Abdullah Aksoy, açtıkları merkezlerle çocukların eğitimine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bunlardan biri de robotik kodlama kursları. Bu eğitim özel okullarda verilen ciddi bir eğitimdir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için devlet okullarında okuyan çocuklar buralara gelerek kendilerini geliştirip bilgilerini artırıyor. Hayal güçleriyle beraber teknolojiyi de kullanarak mühendisliğe adım atıyorlar." dedi.

Geleceğin mühendislerini yetiştiriyorlar

Bilişim Teknolojileri Zümre Başkanı Erkan Çınaroğlu ise verdikleri eğitimin Türkiye'de ve dünyada önem kazanan bir eğitim modeli olduğunu belirterek, çocukların kendilerini geliştirmeleri için fırsat olduğunu belirtti.

KODLAMA EĞİTİMİ

Erkan Çınaroğlu, "Burada öncelikle kodlama öğreniyorlar. Böylece onların matematiksel ve algoritmik zekaları gelişiyor. Aynı zamanda tasarım yetenekleriyle kendilerini keşfediyorlar. Yeri geldiğinde bir tekerlek, kol parçası tasarlıyor. Kendi ürününü kendi tasarlıyor. Fizik ve matematik kurallarını öğrenerek, bilgisayarda kodlama yapmayı öğrenmiş olacaklar. Geleceğin mühendislerini yetiştiriyoruz. Buradaki tek amacımız da sadece mühendis yetişmesi değil, öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirerek tam bir eğitim almaları. Çocuklar kendileri üreterek yeni modeller ortaya çıkarıyor. Öğrendikleri eğitimi pekiştiriyorlar. Kendi deneylerini kendileri yapmış oluyorlar. Okulda görmüş oldukları teorik bilgileri iyice öğrenmiş oluyorlar." şeklinde konuştu.

Geleceğin mühendislerini yetiştiriyorlar

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrencilerden Tuncay Kanaç da beşinci sınıfa geçtiğini belirterek, kursa severek geldiğini ve gelecekte de bu konuda çalışmaya devam etmek istediğini anlattı.

Ulaş Babur ise kursta hem eğlendiğini hem de öğrendiğini belirterek, "Robot ve bilgisayardaki karakterleri hareket ettirebiliyoruz. İlgisi olan arkadaşlarıma da kursa gelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.

Tuana Birbilen de üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu dile getirerek, önce robotik kodlamayı öğrendiğini, ardından da robot yapım ve çalışmasına yönelik eğitim aldığını söyledi.

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