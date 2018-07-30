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Geleceğin pedalları: Zincirsiz bisiklet

ABD'li CeramicSpeed firması bisiklet dünyasında bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Zincir prensibi ile çalışan bisikletlerin yerini zincirsiz pedallar alacak.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 11:43..
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Bisiklet kullananlar iyi bilir "zincir attı" tabirini. Çocukluğumuzda, zincir atması durumunda yağ ve paslı zincirleri ellerimizle çarklara yerleştirir, kirli pedalları ellerimizle çevirirdik. Ancak ABD'de geliştirilen bir buluş bu olayı tarihe gömecek cinsten.

CeramicSpeed tarafından zincirsiz bisiklet geliştirildi.

Geleceğin pedalları: Zincirsiz bisiklet

BASİT VE KOMPLİKE SİSTEM BİR ARADA

Colorado Üniversitesiyle birlikte geliştirilen CeramicSpeed'in bisikletleri gelecekte zincir sistemini ortadan kaldıracak. Zincirlerin yerini yatay konuşlandırılmış ve birbirinin içine geçen dişliler alıyor. Zincirli sisteme göre daha az enerji harcanmasını sağlayan bu sistem, uzun süre sağlıklı bir şekilde seyir yapılmasına olanak sağlıyor.

Geleceğin pedalları: Zincirsiz bisiklet - VİDEO

2020 YILINDA TAMAMLANACAK

Prototipi üzerinde çalışılan bu sistem, bisikletlerde yeni nesil bir vites sistemi ile devrim yapmayı hedefliyor. Eurobike tarafından en iyi tasarım ödülüne layık görülen bisikletin, 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.Geleceğin pedalları: Zincirsiz bisiklet

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