Geleceğin yıldızları için teknoloji atölyeleri kuruluyor

Bakan Mustafa Varank, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları projesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ BU ATÖLYELERDE YETİŞECEK

Varank, 81 ildeki 20 bin öğrenciye verilecek eğitimle; robotikten kodlamaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye birçok alanda özgün içerik ve proje odaklı yaklaşımlarla geleceğin teknoloji yıldızlarının ve Ar-Ge mühendislerinin yetiştirileceğini söyledi.

"HEDEFİMİZ ÇEKİRDEKTEN YETİŞTİRMEK"

Proje ile ilgili hedeflerini anlatan Bakan Varank şunları söyledi:

"Çocuklarımız ve ailelerini; en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve STK'larımız iş birliğinde hedefimiz; yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağımızı çekirdekten yetiştirmek.





"ÖĞRENCİLERİMİZ YÜZ AKIMIZ OLACAK"

Öğrencilerimiz yüksek teknolojiye sahip şirketlerde, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde stajlara katılacak ve uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek. İnanıyorum ki Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki ilk projemiz Geleceğin Teknoloji Yıldızları, yüz akımız olacak."