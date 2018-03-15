Geleceğini merak eden çocukların başucu kitabı

8 yaş ve üzeri kitapseverlere uygun, ilk okuma kütüphanelerini zenginleştirecek olan "Olivier de Solminihac" imzalı "Neye Benzer Gelecek", Tudem Edebiyat etiketiyle yayımlandı. Junko Nakamura’nın özgün resimlerle renklendirdiği roman, çocukları soru sormaya, düşünmeye ve farklı görüşleri dinleyip kendi yolunu çizmeye cesaretlendiriyor.
KÜÇÜK BİR KURDUN KEŞİF SERÜVENİ
Kitap, “Ben kimim?”, “Geleceğim nasıl olacak?” gibi sorular üzerine düşünen Lukas adındaki küçük bir kurdun kendini keşif serüvenini anlatıyor. Lukas, 8. yaş gününü kutlayan meraklı bir kurt. Doğum günü partisinin akşamında aklına, kim olduğu ve geleceğinin nasıl olacağına dair çeşitli sorular takılır. Sorular üzerine düşünüp dururken ormanda kısa bir yürüyüşe çıkar. Yol boyunca astrolog bir kuzu, toplumbilimci bir tilki ve bir grup kötümser baykuşla karşılaşır.
Kafası karışan Lukas, bakalım gerçekleri nasıl keşfedecek?
KÜNYE
Neye Benzer Gelecek
Olivier de Solminihac
Tudem Yayınları
Çev.: Damla Kellecioğlu
Resimleyen.: Junko Nakamura
S.: 48
Damla Karakuş