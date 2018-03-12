Gelecekte yollarda görebileceğimiz fantastik tasarım

Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept otomobiller kategorisinde ziyaretçileriyle buluşan Subaru Viziv Tourer Concept, özellikle dış tasarımıyla büyük ilgi topluyor.

Geleceğin çizgilerinin yansıtıldığı otomobil, teknolojik donanımlarla zenginleştirilmiş görüntüsüyle adeta bir uzay mekiğini andırıyor.

COUPE GÖRÜNÜMLÜ TOURER

Hem konforu, hem de sportif görünümü birarada sunmayı hedefleyen Subaru, Viziv konseptinden bunu başarmış görünüyor. Altıgen ön ızgara ve genişletilmiş çamurluklarla standart bir coupe tasarımından farksız görünen Viziv, boyutlarıyla da geniş bir tourer olma özelliği taşıyor. Viziv Tourer, seleflerine göre oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip.

KAZA RİSKİNİ AZALTACAK

Subaru, 2020 yılının başında sunulması planlanan gelişmiş sürüş destek teknolojilerini Subaru VIZIV Tourer Concept’te sunuyor. Subaru, Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight teknolojisinin yanı sıra radar, son derece hassas bir GPS ve navigasyon sistemlerini de geliştirerek kazaları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Viziv Tourer 'simetrik dört çeker sistemi' adı verilen teknolojiyle yol tutuşunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

SERİ ÜRETİM HAKKINDA BİLGİ YOK

Cenevre'de yoğun ilgiyle karşılaşan Subaru Viziv Tourer'ın seri üretime geçip geçmeyeceği hakkında marka yetkilileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak aracın uyandırdığı etkiye bakılırsa, üreticilerin bu ilgiye sessiz kalmaları da çok mümkün görünmüyor.