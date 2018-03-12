taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.529
USD
3,8207
EURO
4,7059
ALTIN
161,88
PETR
65,0900

Gelecekte yollarda görebileceğimiz fantastik tasarım

Japon otomobil devi Subaru, geleceğin otomobilini tasarladı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 12:37..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept otomobiller kategorisinde ziyaretçileriyle buluşan Subaru Viziv Tourer Concept, özellikle dış tasarımıyla büyük ilgi topluyor.

Geleceğin çizgilerinin yansıtıldığı otomobil, teknolojik donanımlarla zenginleştirilmiş görüntüsüyle adeta bir uzay mekiğini andırıyor.

Gelecekte yollarda görebileceğimiz fantastik tasarım

COUPE GÖRÜNÜMLÜ TOURER

Hem konforu, hem de sportif görünümü birarada sunmayı hedefleyen Subaru, Viziv konseptinden bunu başarmış görünüyor. Altıgen ön ızgara ve genişletilmiş çamurluklarla standart bir coupe tasarımından farksız görünen Viziv, boyutlarıyla da geniş bir tourer olma özelliği taşıyor. Viziv Tourer, seleflerine göre oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip.

Gelecekte yollarda görebileceğimiz fantastik tasarım

KAZA RİSKİNİ AZALTACAK

Subaru, 2020 yılının başında sunulması planlanan gelişmiş sürüş destek teknolojilerini Subaru VIZIV Tourer Concept’te sunuyor. Subaru, Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight teknolojisinin yanı sıra radar, son derece hassas bir GPS ve navigasyon sistemlerini de geliştirerek kazaları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Viziv Tourer 'simetrik dört çeker sistemi' adı verilen teknolojiyle yol tutuşunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

Gelecekte yollarda görebileceğimiz fantastik tasarım

SERİ ÜRETİM HAKKINDA BİLGİ YOK

Cenevre'de yoğun ilgiyle karşılaşan Subaru Viziv Tourer'ın seri üretime geçip geçmeyeceği hakkında marka yetkilileri tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak aracın uyandırdığı etkiye bakılırsa, üreticilerin bu ilgiye sessiz kalmaları da çok mümkün görünmüyor.

Gelecekte yollarda görebileceğimiz fantastik tasarım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sıfır kilometre otomobillerde kampanya yarışı
Otomobil üreticileri, özellikle 2017 model çıkışlı sıfır kilometre araçlar için cazip kampanyalar sunuyor.
Audi'den tamamen elektrikli SUV
Alman otomobil üreticisi Audi, yüzde yüz elektrikli motora sahip SUV modelini görücüye çıkardı.
ÖTV ve MTV otomobil tercihlerini etkiledi
ÖTV ve MTV'nin motor hacimlerine göre değişmesi otomobil satışlarında önemli bir rol oynuyor.
ABD'de modifiye araçlar büyük ilgi gördü
Kentin Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 500’den fazla özel olarak tasarlanmış otomobil, SUV, kamyonet, motosiklet, tır ve otobüs meraklılarla buluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan mevkidaşına cevap verdi

80
İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

İran'da düşen jet uçağında teknik arıza şüphesi

75
Afrin'den kaçışlar hızlandı

Afrin'den kaçışlar hızlandı

116
Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

Düşen jette hayatını kaybedenlerden 2'si hamileydi

69
PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

PAOK'un golü sayılmadı başkan sahaya silahla girdi

89
Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

Terör destekçileri İngiltere'yi karıştırdı

121
İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM