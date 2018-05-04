taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.974
USD
4,2747
EURO
5,1137
ALTIN
180,00
PETR
73,6600

Geleneksel bir bayram: Hıdırellez

Baharın habercisi kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan Hıdırellez, farklı gelenek ve inanışlarla kutlanıyor.

AA | 04.05.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Geleneksel bir bayram: Hıdırellez

Baharın habercisi kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştukları gün olduğuna inanılan Hıdırellez, yurdun birçok yerinde farklı ve bir o kadar da ilginç gelenek ve inanışlarla kutlanıyor.

GELENEKSEL BAYRAM

Her yıl 6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez asırlardır Türkiye'nin yanı sıra Balkanlar ile Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan gibi ülkelerde geleneksel bir bayram olarak biliniyor.

BOLLUK VE BEREKET

Bu önemli günde sağlık, bolluk, bereket, şans getirileceğine inanılan ve yöreden yöreye değişen farklı ritüelleri hala görmek mümkün. Geçmişten bugüne uzanan bu geleneklerin kimisi şehirleşmenin etkisiyle unutulmaya yüz tutarken bazıları ise hala yaşatılmaya çalışılıyor.

Geleneksel bir bayram: Hıdırellez

ATEŞ VE SUYUN KUTSALLIĞI

Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor.

O gün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor. Deniz kenarından kırık dalgalardan bir kaba doldurulan deniz suyu da bolluk ve bereket için evin içerisine serpiliyor.

Üzerine çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Otlarda biriken çiğ damlalarından yoğurt yapılıyor ve hamur mayalanıyor.

Geleneksel bir bayram: Hıdırellez

BEKAR KIZLARA KISMET

Bekar kızlardan alınan yüzük, kolye ve boncuk gibi eşyalar içerisi su dolu çömleğin içerisine konup, çömleğin ağzına yeşillik bırakılarak üzeri kırmızı bir yemeni ile örtülüp kilitlenerek gül ağacının dibine bırakılıyor. Ertesi gün çömlek başına toplanan kızlardan birinin üzerinden kilit açılarak maniler eşliğinde çömlekteki eşyalar çıkarılıyor.

Bereket getireceği düşünülerek keselere konan bakliyat, gül ağacına asılarak 1 gece bekletiliyor, bu malzemeler 1 yıl boyunca yemeklere az az konarak tüketiliyor.

Kurulan salıncakta oturan genç kızı bu kişiyle evlenmek isteyen delikanlı sallıyor. Verim vermeyen ağacın yanına balta ile gidilerek ürün vermesi yoksa kesileceği söyleniyor.

Geleneksel bir bayram: Hıdırellez

HIDIRELLEZ İNANIŞLARI

Bursa'da Hıdırellez'den bir gün önce akşam evin her üyesi, madeni para işaretleyerek bir çantanın içine koyuyor. Gül ağacının dibine bırakılan çanta, Hıdırellez sabahı açılıyor ve herkes kendi parasını bereket getirdiğine inanarak cüzdanında saklıyor.

Bursa ve birçok kentte, bolluk getireceği inancıyla kapı önleri Hıdırellez sabahı evin yönüne doğru süpürülüyor. Üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Kağıtlar, yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılıyor.

Balıkesir ve Çanakkale'de bazı yörelerde Hıdırellez günü, güneş doğmadan su kenarlarına gidiliyor ve bu suyla kadınlar, ellerini, yüzlerini yıkıyor. Çanakkale'de Hıdırellez öncesi akşam gül ağacının dibine fasulye gömülüyor ve bu sabaha kadar yeşerirse tutulan dileğin gerçekleşeceğine inanılıyor.

Geleneksel bir bayram: Hıdırellez

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10. Kitap Fuarı öncesi ağaçlara, klasik eserlerden oluşan kitaplar astı.
Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilmeyecek
Nobel Edebiyat Ödülü; İsveç Akademisi’nden bir üyenin eşi hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle bu yıl dağıtılmayacak.
30 bin öğrenciye kitap fuarı hediye çeki
7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.
Gezici kütüphane öğrencilerle buluşuyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren gezici kütüphane okullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

225
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

349
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

681
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

67
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

36
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

329
Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

171
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM