Geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı

Gülce Sanat Grubu tarafından hazırlanılan geleneksel Türk sanatları sergisi sanatseverlerle buluştu.

Galeri Divan'da açılan sergiye ilişkin açıklamada bulunan, galerinin kurucusu Ercan Babacan, sergi ile birlikte aynı zamanda galerinin de açılışını yaptıklarını söyledi.

ESERLER SERGİ SALONUNDA

Ercan Babacan, galeriyi Divan Müzayede altında kurduklarını belirterek, "Burada geleneksel sanatlarla başta Osmanlı Türkçesi olmak üzere farklı dillerde kitapların müzayedeye çıkarıldığı veya perakende satıldığı bir alan oluşturduk. Tabii ticaretten ziyade bir de geleneksel sanatlar yaşamaya devam etsin, sanatçılar kolay eser üretebilsinler diye ikinci katımızda bir sanat atölyesi hazırladık. Onlar atölyede çalışmalarını devam ettirirken, biz de eserlerini sergi salonumuzda sergiliyoruz. Bunun haricinde online olarak da eski eser alımı satımı yapıyoruz. Efemera koleksiyonları topluyoruz. Efemera'nın da Türkiye'de yaygınlaşması için bloglar yapıyoruz, çeşitli dergi ve gazetelere bilgi amaçlı yazılar veriyoruz." dedi.

ÜCRETİSİZ ESER SERGİLEME

Ercan Babacan, gelecekte farklı sergilere de ev sahipliği yapacaklarına işaret ederek, "Dışarıdan gelebilecek sanatçı arkadaşlarımıza da kapımız açık. Genç sanatçılarımız isterlerse gelip, burada eserlerini herhangi bir ücret vermeden sergileyebilecekler. Geleneksel sanat alanına bir katkımız olması anlamında ve sanatçılarımıza destek olmak amacıyla böyle bir uygulama yapacağız." diye konuştu.





"GELENEĞE BAĞLI KALMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde okurken bir araya gelen 6 genç kadının kurduğu Gülce Sanat Grubu'nun üyelerinden Ümmü Gülsüm Sevim de grup olarak tezhip, hat, ka'tı, minyatür alanlarında eser vermeye devam ettiklerini dile getirdi. Gülce Sevim, sergide 26 eserin yer aldığını aktararak, "Dedelerimizden gelen güçle, aynı onlar gibi, aynı heyecanla eserler üretmeye devam ediyoruz. Geleneğe bağlı kalmak bizim için önemli. Birçok yerde eserler veriliyor, fakat gelenekten kopma çok fazla var. Biz bu duruma çok dikkat ediyoruz. Mesela kimyasal boya kullanmıyoruz. Ceviz, nar yaprağı gibi gibi tamamen doğal boyalarla renklendiriyoruz çalışmalarımızı." şeklinde konuştu.



