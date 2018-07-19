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Gelin arabasından ateş açan damada para cezası

Bursa'da gelin arabasından havaya ateş açan damat ile arabayı kullanan arkadaşı M.H.K, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken bin 989 lira para cezası uygulandı.

DHA | 19.07.2018 - 22:07..
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Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, içinde gelinin de bulunduğu araçla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada olayın, 24 Temmuz 2016 tarihinde Beşevler Sanayi Sitesi içinde meydana geldiği saptandı. Kimliği belirlenen damat M.Ç., bugün Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde gözaltına alındı.

İKİ KİŞİ DE SERBEST BIRAKILDI

Görüntüde havaya eteş ettiği saptanan M.Ç., 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'suçundan ifadesi alınarak bin 989 TL trafik cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Maganda damat VİDEO

Araba kullanırken drift yapan M.H.K.'nin ise Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındığı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ile 'Saygısızca araç kullanmak' suçundan ifadesi alınarak serbest bırakıldığı belirtildi.

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