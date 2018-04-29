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Gelin arabasının çarptığı polis şehit oldu

Şırnak Cizre'de karşı yönden gelen gelin arabasının çarptığı motosikletli polis Yakup Acar şehit oldu.

DHA | 29.04.2018 - 20:42..
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Gelin arabasının çarptığı polis şehit oldu

Akşam saatlerinde Cizre'nin Nusaybin Caddesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen gelin arabası, karşı yönden gelen polis memuru Yakup Acar yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan polis memuru acar, düğün konvoyunda bulunanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Acar, kaldırıldığı Cizre Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

GELİN ARABASI SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından Cizre Kaymakamı Faik Arıcan ve emniyet yetkilileri hastaneye giderek bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken gelin arabası sürücüsünün polis merkezine gelerek teslim olduğu öğrenildi.

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