Gelin arabasıyla insan kaçakçılığı

Döşemealtı ilçesinde meydana gelen olayda, kiraladıkları lüks bir aracı gelin arabası gibi süsleyen kaçakçılar, 8’i Afgan, 3’ü Pakistan uyruklu 11 göçmenle yola koyuldu.

Antalya’ya kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan gelen gelin aracı, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığının kente giriş noktasındaki kontrol noktasından konvoysuz bir şekilde geçerken ekiplerin şüphelenmesi üzerine durduruldu.

OTOMOBİLDEN 11 CAN YELEĞİ ÇIKTI

Ekipler, aracı açtıklarında ise neye uğradığını şaşırdı. Gelin arabası diye durdurulan aracın içerisinden gelin yerine 11 göçmen ve can yelekleri çıktı.

Şahısların Afgan ve Pakistan uyruklu olduğunu tespit eden ekipler, göçmenleri ifadeleri için karakola götürdü. Sahte gelin arabasının sürücüsü ve aynı zamanda organizatörlük yaptığı tespit edilen Filistin uyruklu A.İ.M. ise karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.