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Gelin damadı dolandırdı

Şanlıurfa’ya oğullarını evlendirmek için gelen aile, gelin adayının ailesi olarak tanıttığı kişilerden şüphelenince polise haber verdi.

İHA | 14.12.2017 - 09:45..
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Malatya’dan Şanlıurfa’da yaşayan enişteleri aracılığıyla en büyük oğulları Coşkun Tüdün’e kız istemeye gelen Tüdün ailesi, kızın ailesi ile bir kez görüşerek düğün yapmaya karar verdi.

Anlaşan ailelerden kız tarafı, evlenmeden önce başlık parası ile düğün listesini yazarak altın, bilezik ve yüzük istedi.

4 BİN LİRA VERDİLER

Her şeyi kabul eden Tüdün ailesi, ilk olarak 4 bin lira nakit parayı elden kızın ailesi oldukları önü sürülen kişilere teslim etti. Aile daha sonra gelin adayı olan Gül ismindeki kişi ile akşam saatlerinde alışverişe çıktı.

Gelin damadı dolandırdı

GELİNİN YAKINLARINDAN ŞÜPHELENDİLER

Tüdün ailesi, kızın ailesi olarak bildiği Hatice Ö., akrabaları Zeynep K. ve Kübra A. ile birlikte düğün alışverişi yaptı. Alışveriş sırasında kızın sözde ailesinden kuşkulanıp şüphelenen aile, polisi arayarak evlilik vadiyle dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulundu.

Gelin damadı dolandırdı

3 KADIN YAKALANDI

İhbarla Eyyübiye ilçesindeki Demokrasi Caddesi'ne gelen polis, dolandırıcı oldukları saptanan 3 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Fuat Tüdün ile damat adayı Coşkun Tüdün de Eyyubiye Polis Merkezine giderek, kadınlar hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelin damadı dolandırdı

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