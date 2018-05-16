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Gelin düğüne görüntülü katıldı

Diyarbakır'da yaşayan Suriyeli iki çift evlenmeye karar verdi. Genç kız daha sonra Almanya'ya gittikten sonra Türkiye'ye dönmeyince düğüne telefonla katıldı.

DHA | 16.05.2018 - 11:31..
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Ülkesindeki iç savaştan kaçarak, ailesiyle birlikte 2013 yılında Diyarbakır'a gelen, Suriye'nin Kamışlı nüfusuna kayıtlı Dilxweş Osman, yaşamını Türkiye'de sürdürmeye başladı. Osman, akrabası olan ve ailesiyle beraber Diyarbakır'a yerleşen Wane İbrahim ile görüşmeye başladı.

DÜĞÜNÜ GELİNSİZ YAPTI

Yaklaşık 3 yıl boyunca ilişkilerini sürdüren çift, evlenmeye karar verdi; ancak bu süreçte genç kız, ailesiyle Almanya'nın Münih kentine gitti. Suriyeli çift, evlilik tarihlerinin yaklaşmasına rağmen bir araya gelemedi. Düğün için hazırlıklarını tamamlayan Osman, genç kız Türkiye'ye gelemeyince, merkez Bağlar ilçesinde düğünü gelinsiz yaptı.

Gelin düğüne görüntülü katıldı

DÜĞÜNE GÖRÜNTÜLÜ KATILDI

Düğünün gerçekleştirildiği mekanda, gelin ile damadın salona indiği asansörden tek başına inen Dilxweş Osman, kendisini karşılayanlarla halay çekti. Düğün sırasında Münih'te olan Wane İbrahim ise gelinliğini giyerek, salona cep telefonu aracılığıyla görüntülü bağlandı. Telefonda görüntülü konuşan çift, en kısa sürede kavuşmayı ümit ettiklerini söyledi.

"YAKINLARIM BURADA OLDUĞU İÇİN YAPTIK"

Düğünü tek başına yapmak zorunda kalan Dilxweş Osman, "Resmi bir düğün yapmasaydık bir araya gelemeyecektik. Yaklaşık 3 yıldır görüşüp, birbirimizi seviyorduk. Arkadaşlarım, akrabalarım Diyarbakır'da; bu yüzden düğünü burada yaptık. Almanya'da düğün yapmayalım, diye düşündük; ama şimdi Almanya'ya gidip, orada da düğün yapacağız. O zaman daha çok mutlu olacağım. Ben de istiyordum bugün, burada o da olsun. Ailem ve arkadaşlarım, hepsi burada. Bu yüzden düğünü burada yaptık" dedi.

Gelinsiz düğüne katılan yabancı misafirler ise şaşkınlık yaşarken, bir süre sonra durumun kendilerine anlatılması üzerine, eğlenceye katılıp, damatla beraber halay çekti.

Gelin düğüne görüntülü katıldı

Gelin düğüne görüntülü katıldı

Gelin düğüne görüntülü katıldı

Gelin düğüne görüntülü katıldı

Gelin düğüne görüntülü katıldı

Gelin düğüne görüntülü katıldı

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