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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) alınacak 2 bin gelir uzman yardımcısı için başvurular 10 Nisan'da başlayacak, 28 Nisan'da sona erecek. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek.

GİRİŞ YERLERİ RESMİ SİTEDE İLAN EDİLECEK

Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Adayların isimleri ve sınava girecekleri yerlerin listeleri, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalıyla GİB'in resmi internet sitesinde ilan edilecek. Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi uygun yerlere asılacak ve Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanacak.

ADAYLAR 7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLECEK

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazıyla bildirilecek. Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 günde dilekçeyle itiraz edilebilecek. İtirazlar, sınav kurulunca incelenecek ve en geç 5 iş günü içinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecek.

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