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Gelir vergisi artışında geri adım

Gelir vergisinde yapılması planlanan %3'lük zam diliminin iptaline karar verildi, oran %27 olarak devam edilecek.

13.10.2017 - 15:42
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Gelir vergisi artışında geri adım

Gelir Vergisi Kanunu'nun üçüncü dilimindeki ücretler için yapılacak vergi kesintisi oranının yüzde 27 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasına" ilişkin madde, AK Parti'nin verdiği önergeyle, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen "torba tasarı"dan çıkarıldı.

Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya devam edilecek

Gelir vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki oranın yüzde 27’den yüzde 30’a çıkartılması, ücretlilerin büyük kısmını etkileyecek, işverenle net ücret üzerinden anlaşmayanların ücreti azalacaktı. Eğer tasarı yasalaşsaydı aylık brüt 2 bin 875 TL ve üzerinde ücret alanlar, gelecek yıl 39 ile 2 bin 500 TL arasında ilave vergi ödeyeceklerdi.

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