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Gelir Vergisi Kanunu TBMM’de kabul edildi

Gelir Vergisi Kanunu Meclis'te oy kullanan 230 milletvekilinin tamamının kabul oyu kullanmasıyla kabul edildi.

23.02.2017 - 21:35
  1. Haberler
  2. Ekonomi

sd

Kanun Teklifi göre, Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kullandırılan ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacaklarının, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka/kooperatif başvuruda bulunmaları kaydıyla yapılandırılacak.

BORÇLARA FAİZ YÜZDE 11 İLE SINIRLANDIRILDI

Borçlara uygulanan faiz yüzde 11 ile sınırlandırılacak. Bunun yüzde 6’sı Hazine, yüzde 5’i çiftçi tarafından karşılanacak. Bu düzenlemeden önce borçlarını yapılandıran ve ödemeleri devam eden borçlular, talep etmeleri halinde, bu düzenlemenin taksitlendirmeye ilişkin hükümlerinden kalan borç tutarı esas alınarak yararlandırılacak.

ELEKTRİKİ BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA

TEDAŞ elektrik tüketimi ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların vadesi 15 Şubat 2017 tarihi itibarıyla geldiği halde ödenmemiş olan borçlar yeniden yapılandırılacak. Borçlu; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit ödeme seçeneklerinden birisini seçebilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri gereği Gelir vergisi mükellefi olanlar ve gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek. İndirim tutarı bir milyon lirayı geçmeyecek.

ESNAF AHİLİK FONU

Esnaf Ahilik sandığı kurulacak. İsteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere kendi hesabına ve bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortası sayılacak. Esnaf Ahilik Sandığı zorunlu sayılacak. Esnaf Ahilik Fonu 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacak.

Türkiye İş Kurumu gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili ihalelere, proje ve programlara münferiden veya ulusal ya da uluslar arası kuruluşlarla işbirliği halinde katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslar arası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verebilecek.

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