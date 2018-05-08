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Gelişen teknolojiye yenik düşen meslek: Arzuhalcilik

Celal Balık, 71 yaşında Siirt'te sevdiği mesleği arzuhalciliği yapmaya devam ediyor. Mesleklerinin son temsilcileri olan arzuhalciler, gelişen teknolojiye yenik düştüler.

AA | 08.05.2018 - 14:44..
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Uzun yıllardır adliye, tapu ve belediye başta olmak üzere kamu kuruluşu binalarının köşelerinde daktilo başında halkın taleplerini içeren dilekçeler yazan veya işlemlerini takip eden arzuhalciler, artık gelişen teknoloji ve şartlar dolayısıyla işlerini kaybediyor.

Gelişen teknolojiye yenik düşen meslek: Arzuhalcilik

MESLEKLERİNİN SON TEMSİLCİLERİ

Çoğunluğunu emekli memurların oluşturduğu arzuhalciler, mesleklerinin son temsilcileri olarak görevlerini sürdürüyor. Yaklaşık 31 yıl Siirt Adliyesinde yazı işleri müdürlüğü görevinin ardından 1998 yılında emekli olan Celal Balık, o günden bu yana arzuhalcilik yapıyor.

Boşanma dilekçesi yazdırmak için gelen çiftleri kararından vazgeçirmek için nasihatlerde de bulunan Balık, bugüne kadar 15 çifti boşanma kararından geri çevirmiş.

Gelişen teknolojiye yenik düşen meslek: Arzuhalcilik

"ÇİFTLERİ BOŞANMAKTAN VAZGEÇİRİYORUM"

Arzuhalci Celal Balık, "Avukatlar duruşmalarla uğraşıyor, onların dilekçeyle uğraşacak vakitleri olmadığı için avukat arkadaşlar da vatandaşları dilekçe yazmak için bana gönderiyorlar. Ben adliyede çalıştığım sırada Siirt'te 15'e yakın arzuhalci vardı. Bazıları rahmete gitti, bazıları ise işi bıraktı"

Gelişen teknolojiye yenik düşen meslek: Arzuhalcilik

Çiftlere boşanmamaları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Celal Balık, "Boşanma dilekçesi yazdırmak için gelen çiftlerden bazıları nasihatımı dinledikten sonra boşanmaktan vazgeçiyor. Aradan 2-3 ay geçiyor, yanıma gelip bana teşekkür ediyorlar" dedi.

Gelişen teknolojiye yenik düşen meslek: Arzuhalcilik

 

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