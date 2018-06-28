Dünyanın en iyi futbolcularından biri: Maradona

Aybüke SENGİR / [email protected]

Pasları, çalımları ve golleri kadar özel hayatıyla da tartışılan bir adam. Seveni kadar sevmeyeni de çok oldu ama çoğu futbolseverlere göre tartışmasız dünyanın en iyi futbolcularından biri...

Bu adam, 86 Dünya Kupası’nda Arjantin’i tek başına şampiyon yapmış bir adam. Yine aynı yılki Dünya Kupası'nda herkes 1986'da İngiltere'ye elle attığı golü konuşsa da, kariyerinin en güzel gollerinden biri aynı maçta attığı ilk goldü.

Maradona toplam 588 maça çıktı ve 312 kez fileleri havalandırdı. Yeşil sahalardaki kariyerini 40’a yakın kişisel ödülle tamamladı.

NAPOLİ İLE ALTIN YILLARI

Maradona henüz 15 yaşında bir paf takımı oyuncusuyken yaptığı röportajda, geleceğe yönelik hedefleri sorulduğunda "Önce Dünya Kupası'nda oynamak, daha sonra da o kupayı almak istiyorum" demişti. Maradona profesyonel futbola Boca Juniors takımında başladı, burada 1981’de ilk şampiyonluğunu kazanana kadar oynadı. 1982’de döneme damgasını vuran rekor parayla (12 milyon Dolar) FC Barcelona’ya transfer oldu.

TANRININ ELİ VE YÜZYILIN GOLÜ

Barcelona'da bazı sorunlar nedeniyle tam olarak kalitesini sahaya yansıtamayan Arjantinli yıldız, kariyerine İtalya Serie A'da devam ettirme kararı aldı. Efsane futbolcu en unutulmaz yıllarını burada geçirecekti.

Napoli’de yedi yıl top koşturan futbolcu, 2 Serie A,1 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşayıp, aynı zamanda 1 UEFA Kupası şampiyonluğu elde etti. Burada adeta bir Napoli efsanesiydi.

ARJANTİN'İ ŞAMPİYON YAPTI

Maradona'yı Arjantinliler için efsane yapan en büyük başarısı ise 1986 yılında Dünya Kupası’nı kaldırmasıydı.

ELİYLE GOL ATTI

Bu turnuvada hiç unutulmayacak iki olay yaşandı. Maradona, İngiltere ile oynadıkları yarı final maçında, orta sahanın gerisinden aldığı topla 6-7 oyuncuyu çalımlayarak “Yüzyılın Golü” olarak kabul edilen golü atmıştı.

Arjantinli yıldızın bir diğer unutulmaz olayı ise aynı maçta eliyle attığı goldü.

Topu eliyle ağlara göndermesine rağmen, o dönem teknoloji bu kadar gelişmiş olmadığı için hakemler golü saymıştı.

Efsane futbolcuyu maçın ardından golü böyle anlatmıştı: O Tanrı’nın Eliydi

AYKIRI BİR TİP

Uyuşturucu bağımlılığı, kendine özgü yorumları ve çıkışlarıyla futbolu kadar özel hayatıyla da kendinden çok söz ettiriyordu. Che dövmesi ve sisteme karşı duruşu onu asi gösteriyordu, ancak özel hayatında yaptıkları onun dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmedi.

İTALYANLARI BÖLEN ADAM

1990 Dünya Kupası;'nda da takımını finale taşıyan Maradona'nın yaşadığı ilginç bir olay vardı. Yarı finalde İtalya’ya karşı oynanan maçta, Maradona’ya duyulan derin hayranlık ve sevgiden ötürü İtalyan taraftarların Arjantin’i desteklemesine neden olmuş ve bu olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

ÖZEL HAYATIYLA HEP GÜNDEMDEYDİ

1991 yılında bir İtalya lig maçı sonrası doping kontrolünde kokain kullandığı ortaya çıkan Maradona, Arjantin’e dönüşünde de üzerinde uyuşturucu bulundurduğu için gözaltına alınmıştı. Gözaltı günlerinin ardından evinin önünde bekleyen basın mensuplarına saldıran Maradona, artık çalımlarından çok olaylarıyla manşetlerden düşmüyordu.

BİTMEDİ, DEVAM...

Bu olaydan sonra Maradona’nın “bittiğini” düşünenler büyük yanıldı tabii. 1993 yılında İspanya’da bu kez Sevilla’ya dönen Maradona, 1994 Dünya Kupası için yine iddialıydı. Ancak ABD 94 Maradona için beklenmedik şekilde kısa sürdü. Yina yasak madde kullandığı tespit edilen Maradona şampiyonadan men edildi ve 15 ay ceza aldı.

15 aylık süre zarfında Deportivo Mandiyu ve Racing Clup’da teknik direktörlük yapan Maradona, cezasının bitmesiyle 1995 yılında yuvam dediği Boca Juniors’a oyuncu olarak döndü. İki sezon Boca’da oynayan Maradona kariyerini kemiren kokain alışkanlığından kurtulamayınca 37 yaşında aktif futboldan koptu.

O FUTBOLU DEĞİL FUTBOL ONU BIRAKTI

Futbolu hiçbir zaman bırakmak istememiş olsa da futbolun kendisini bıraktığını fark etmiş ve buna hiçbir zaman dayanamamıştı.

Arjantinli yıldız, jübile maçından sonra onun için bestelenen ratones paranoicos - para siempre diego maradona şarkısı çalarken seyircilere bakarak hüngür hüngür ağlayan, deli dolu her zaman hatırlanacak bir futbolcu olarak akıllarda kaldı.