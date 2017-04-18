Gemikurdu ilk kez canlı olarak yakalandı

Filipinler’de inanılmaz bir keşfe imza atıldı. Bilim insanları 'gemikurdu'nu ilk kez canlı yakaladı. Yüzyıllardır sadece bir taslaktan ibaret olan tuhaf yaratığın görüntüsü ise bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Filipinler'de yakalanan 'gemikurdu' denilen yaratığın uzunluğu bir buçuk metreyi bulurken, kalınlığı ise 6 santimetreyi buluyor.

BEŞ GEMİKURDU BULUNDU

BBC, araştırma ekibinde ABD, Filipinler ve Fransa'dan bilim insanlarının bulunduğunu bildiriyor. Ekip, Mindanao'daki körfezden beş gemikurdu topladı. Araştırmacılar bir kabuk içindeki gemikurdunu dışarı çıkarmak için kabuğu dikkatlice başından keserek yaratığı dışarı çıkardı. Kabuk içinde çıktıktan sonra gittikçe uzayan bir yapıya sahip olan gemikurdunun çamurla beslendiği belirtiliyor.