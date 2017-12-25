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Gemlik nasıl taşınacak

Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem riski altında bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenli bölgeye nakledilmesiyle ilgili düzenleme beğeni topladı.

AA | 25.12.2017 - 15:33..
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Gemlik nasıl taşınacak

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, OHAL kapsamında hazırlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gemlik'in taşınması kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

"ALINAN BU KADAR ÇOK DOĞRUDUR"

Er, yaklaşık 10 yıldır bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "2012 yılında Bakanlığın açıkladığı Türkiye aktif fay hatları haritasında Gemlik'in içinden geçen fay hatları kırmızı çizgilerle belirtilmiş durumda. Gemlik, merkezinden iki tane fay hattının geçtiği Türkiye'deki nadir ilçelerden biri. Dolayısıyla alınan bu karar Gemlik için en doğru karardır. Jeolojik ve jeoteknik anlamda Gemlik Ovası dediğimiz bölgede yapılaşmanın en azından merkezde bir an önce durdurulması gerekiyordu. Çünkü fay hattı içinden geçiyor, yer altı su seviyesi çok yukarılarda, gevşek bir zemin üzerinde. Yapılan bazı çalışmalarda tsunami tehlikesinin dahi olduğu söyleniyor. Dolayısıyla böyle bir bölgede şehirleşmenin devam etmesi doğru değildi, alınan bu karar çok doğrudur."

Gemlik nasıl taşınacak

Gemlik'in kuzey ve güneyindeki sağlam bölgelere orta ve uzun vadede taşınma işleminin gerçekleşebileceğini aktaran Er, "Bu fay hatlarının uzağında çok sağlam zeminlerin bulunduğu alanlara Gemlik'in taşınmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu bölgeler jeolojik ve jeoteknik çalışmalarla belirlenir." dedi.

Gemlik nasıl taşınacak

BELEDİYE BAŞKANI TAŞINMA SÜRECİNİ ANLATTI

İHA'ya konuşan Belediye Başkanı Refik Yılmaz da, “Gemlik için tarihi bir karar. İlçede bu karardan herkes çok mutlu oldu. 1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız.” dedi.

Gemlik nasıl taşınacak

AK Parti olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Biz projelerimizi hazırladık. Varlık içerisinde yokluk çekmeyelim. Sağlam zeminli bölgelerimize binaları yapalım diye düşündük. Ancak Gemlik denince akla zeytinde geliyor. Bizim ilçemizin her tarafı zeytin. Zeytini de korumamız gerekiyor. O açıdan projelerimizi öncelikle Orman Bakanlığına sunduk. Yapılan incelemelerde uygun bulundu. Daha sonra cumhurbaşkanı ve başbakanımıza onayladı. Gemlik’i yamaçlarındaki makilik alanlara bilimsel olarak orman olarak muhafazasından fayda görülmeyen altı kayalık olan bölgelere taşıyacağız. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan inşallah Orman Bakanlığından hazineye geçecek. Buna karşılık hazine orman tesis etmek üzere takasta bulunacak. Yasa gereği ormanlık alanlar daraltılamıyor. Her ne kadar taşlık, kayalık da olsa orman olarak tescillenmiştir.” diye konuştu.

Gemlik nasıl taşınacak

“BİN 400 KONUT YAPTIK”

Şu anda belediye olarak bin 400 konut yaptıklarını belirten Yılmaz, “Bu konutlara yaklaşık 17 bin talep oldu. Bu talebi karşılamak içinde bu projeye başlıyoruz. Vatandaşımız bu projeden karlı çıkacaktır. Gemlik’te insanlara güvenli mekanlar tesis edeceğiz. İkincisi de vatandaşımızın taşınacağı bölge daha temiz ve planlı bir alan olmuş olacak. Bütün binalar, evler deniz manzaralı olacak. Gemlik’te yaşayıp da deniz havası almayan, denizi göremeyen vatandaşlarımız, devletimizin sağladığı imkanlarla cüzi bir rakama buna sahip olacak. Bu tarihi bir projedir. Bu projede bizlerin taleplerini geri çevirmeyen herkese çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Gemlik nasıl taşınacak

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