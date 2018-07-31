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Gemlik’te denizde erkek cesedi bulundu

Gemlik Kurşunlu Mahallesi Kumsaz mevkiinde deniz üzerinde cansız bedeni görenler hemen ekiplere haber verdi.

İHA | 31.07.2018 - 09:44..
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Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde denizde yüz üstü yatan bir şahıs gördüklerini ifade eden çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gemlik’te denizde erkek cesedi bulundu

25 YAŞLARINDA BİR ERKEĞİN CESEDİNE ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Ceset deniz polisi tarafından denizden çıkarılırken sağlık ekipleri öldüğünü belirlediği şahsı cenaze aracıyla Gemlik Devlet hastanesi morguna kaldırdı.

Gemlik’te denizde erkek cesedi bulundu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bulunan cesedin kimlik tespit ve olayın nedeniyle alakalı soruşturma Gemlik Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor.

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