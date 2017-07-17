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Gemlik'te otobüs ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde ticari taksi ile otobüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

17.07.2017 - 02:44
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Kaza, Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Gemsaz - Serbest Bölge yolunda 16 ZT 551 plakalı Gemsaz otobüsüyle, 16 T 5038 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Gemlik'te otobüs ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kafa kafaya çarpışma sonrasında ticari taksi içerisinde bulunan 3 kişi ile otobüste çarpmanın şiddetiyle düşen yolculardan 3'ü yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrası Gemsaz - Serbest Bölge yolu bir süre için trafiğe tek şeritten sağlandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Gemlik'te otobüs ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

Gemlik'te otobüs ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

Gemlik'te otobüs ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

Gemlik'te otobüs ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

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