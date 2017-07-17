Gemlik'te otobüs ile taksi çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. Gemsaz - Serbest Bölge yolunda 16 ZT 551 plakalı Gemsaz otobüsüyle, 16 T 5038 plakalı ticari taksi çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kafa kafaya çarpışma sonrasında ticari taksi içerisinde bulunan 3 kişi ile otobüste çarpmanın şiddetiyle düşen yolculardan 3'ü yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi ile çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrası Gemsaz - Serbest Bölge yolu bir süre için trafiğe tek şeritten sağlandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.













